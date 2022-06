LIVE Sonego-Gaston | Wimbledon 2022 in DIRETTA | Cornet avanti contro Liu! A seguire l’azzurro

Pubblicità

infoitsport : LIVE – Sonego-Kudla (6)6-7 6-3, primo turno Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #Wimbledon Passa il turno #Sonego, che piega al quinto set #Kudla! Avanti anche #Nadal che… - sportface2016 : #Wimbledon | Tutto pronto per l'inizio di #Sonego vs #Kudla sul Court 10: segui la nostra DIRETTA LIVE - sportli26181512 : Wimbledon, i risultati degli italiani: Sonego-Kudla in diretta LIVE. Più tardi Musetti: Seconda giornata a Wimbledo… - RobertaFazio7 : RT @SkySport: WIMBLEDON - DAY 2 Gli italiani impegnati oggi Tutta la giornata LIVE su Sky Sport, anche in 4K #SkySport #SkyTennis #Wimbledo… -

Quarta giornata di Wimbledon. Altro caso di Covid - 19 nel torneo dopo Cilic e Berrettini: costretto al ritiro Bautista Agut. In campo tra poco l'azzurro, ma anche Nadal, Kyrgios, Tsitsipas e Swiatek. Qui risultati, aggiornamenti, curiosità e video dall'All England Club. Tutto da vivere in diretta su Sky Sport con 9 canali dedicati e in ...... il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW , la piattaformae on demand di Sky. L'incontro dovrebbe iniziare non prima delle 13:30 .- Gaston: il ...La diretta scritta di mercoledì 29 giugno: Djokovic e Murray ancora sul centrale. Più tardi in campo i due itlaiani ...When is Lorenzo Sonego vs Hugo Gaston on and what time does it start Lorenzo Sonego vs Hugo Gaston will take place on Thursday 30 th June, 2022 – not before 12:30 (UK) Where is Lorenzo Sonego vs Hugo ...