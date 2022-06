LIVE Nuoto di fondo, 25 km Mondiali 2022 in DIRETTA: partiti! L’Italia si affida ai “maratoneti” Verani, Furlan e Pozzobon (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, fondo, TUFFI E PALLANuoto) 7.10: Partita anche la gara femminile. Tutti in acqua gli atleti impegnati oggi 7.01: Partita la gara maschile 7.00: Questi i protagonisti della gara maschile che parte ora: 401 BOTTELIER Lars NED 402 LEE Kyle AUS 403 POP ACEV Evgenij MKD 404 TEPPER Joey USA 405 CHO Cheng-Chi TPE 406 ZHANG Jinhou CHN 407 LANGNER Ben GER 408 SCHOUTEN Marcel NED 409 ARMSTRONG Bailey AUS 410 Furlan Matteo ITA 411 DALDOGIANNIS Asterios GRE 412 VELLY Sacha FRA 413 KALMAR Akos HUN 414 PACCOT PIRIZ Maximiliano URU 415 REYMOND Axel FRA 416 MARTINEZ MURCIA Alberto ESP 417 WASCHBURGER Andreas GER 418 MINAMIDE Taishin JPN 419 Verani Dario ITA 420 ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO,, TUFFI E PALLA) 7.10: Partita anche la gara femminile. Tutti in acqua gli atleti impegnati oggi 7.01: Partita la gara maschile 7.00: Questi i protagonisti della gara maschile che parte ora: 401 BOTTELIER Lars NED 402 LEE Kyle AUS 403 POP ACEV Evgenij MKD 404 TEPPER Joey USA 405 CHO Cheng-Chi TPE 406 ZHANG Jinhou CHN 407 LANGNER Ben GER 408 SCHOUTEN Marcel NED 409 ARMSTRONG Bailey AUS 410Matteo ITA 411 DALDOGIANNIS Asterios GRE 412 VELLY Sacha FRA 413 KALMAR Akos HUN 414 PACCOT PIRIZ Maximiliano URU 415 REYMOND Axel FRA 416 MARTINEZ MURCIA Alberto ESP 417 WASCHBURGER Andreas GER 418 MINAMIDE Taishin JPN 419Dario ITA 420 ...

