Life in Pink, capelli e abiti rosa per Megan Fox e Machine Gun Kelly alla premiere del documentario Hulu

Megan Fox e Machine Gun Kelly erano perfettamente in tema alla premiere di Life in Pink, tra capelli e vestiti rosa. Su Hulu è sbarcato il documentario Life in Pink dedicato a Machine Gun Kelly a.k.a. Colson Baker, e alla premiere newyorchese il cantante e la compagna Megan Fox si sono presentati con un look decisamente degno di nota (e assolutamente a tema) capelli rosa e mini-dress abbinato firmato Nensi Dojaka per l'attrice di Transformers e Jennifer's Body, mentre Baker punta a una tonalità più forte e tendente al fucsia per la sua acconciatura.

