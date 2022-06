Le accuse di bullismo contro Meghan Markle resteranno segreto di Stato | il dietrofront di Buckingham Palace

Leggi su open.online

(Di giovedì 30 giugno 2022) Le azioni intraprese a seguito delledimossela duchessa di Sussex,, da alcuni membri del personale saranno tenute segrete. Sarebbero state attuate modifiche alla politica delle pubbliche relazioni, maha riferito che non fornirà dettagli a riguardo, sollevando così perplessità circa la trasparenza e le responsabilità della Famiglia Reale. Si tratta di un vero e proprio: inizialmente il Palazzo Reale aveva rassicurato che qualsiasi novità sulle procedure in merito alle risorse umane sarebbereso pubblico nel Sovereign Grant Report, il rapporto finanziario annuale pubblicato dal Palazzo sulla Famiglia reale. Nell’ultimo, però, non vi è alcuna voce in capitolo sul ...