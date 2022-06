Lazio | ufficiale Cancellieri | c’è la firma del calciatore

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 giugno 2022)è ufficialmente undella. Laè arrivata in serata e al Verona finiscono in tasca 7 milioni É arrivata in serata lache rendeun nuovo giocatore della. Dopo le visite mediche del pomeriggio, il classe 2002 ha finito la giornata in sede per ladel contratto. All’Hellas Verona va un compenso di 7 milioni più bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24.