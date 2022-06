La forza della musica: Giulia si sveglia dal coma grazie (anche) a Gigi D’Alessio (Di giovedì 30 giugno 2022) Ci sono storie che hanno dell’incredibile. Storie che iniziano con toni drammatici ma riescono poi a sorprenderci con un inaspettato colpo di scena. È quel che è accaduto alla piccola Giulia, una bambina di appena 5 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale che le è quasi costato la vita. Quasi, appunto, perché dopo ben 20 giorni di coma, tra la disperazione dei genitori e il parere funesto dei medici, Giulia ha riaperto gli occhi. Ed è accaduto anche grazie al cantante Gigi D’Alessio e al potere della musica, ancora una volta in grado di stupirci. Giulia in coma a 5 anni dopo un incidente stradale Lo scorso 11 giugno ha segnato per sempre la vita della piccola ... Leggi su dilei (Di giovedì 30 giugno 2022) Ci sono storie che hanno dell’incredibile. Storie che iniziano con toni drammatici ma riescono poi a sorprenderci con un inaspettato colpo di scena. È quel che è accaduto alla piccola, una bambina di appena 5 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale che le è quasi costato la vita. Quasi, appunto, perché dopo ben 20 giorni di, tra la disperazione dei genitori e il parere funesto dei medici,ha riaperto gli occhi. Ed è accadutoal cantantee al potere, ancora una volta in grado di stupirci.ina 5 anni dopo un incidente stradale Lo scorso 11 giugno ha segnato per sempre la vitapiccola ...

