I 73 anni di Vera Wang tra prosecco | rosè e karaoke

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 30 giugno 2022) Un compleanno merita di essere degnamente celebrato e per una come, che mantiene lo spirito di una ragazzina, il principio vale ancora di più. La stilista, celebre per avere rivoluzionato la moda sposa puntando su abiti che devono permettere alla donna di esprimere la sua personalità, ha infatti compiuto 72il 27 giugno 2022 e ha così organizzato una festa in cui lo stile era certamente la parola d’ordine. Ma per una come lei non avrebbe potuto essere diversamente. Impossibile non notare il look scelto per l’occasione. un due pezzi rosa cipria, caratterizzato da una gonna lunghissima con spacco centrale, elemento che permetteva di intravedere i pantaloncini che lei indossava sotto. Il tutto era accompagnato da una tiara, che la rendeva ancora più luminosa. In un evento come questo non poteva mancare ovviamente il ...