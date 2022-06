"Grazie al Covid, ora...". Pio e Amedeo, battutaccia in faccia a Pier Silvio, gelo a Mediaset | Video (Di giovedì 30 giugno 2022) A Mediaset si apre il caso Pio e Amedeo. Grosso imbarazzo sul palco dei Palinsesti 2022/23, dove l'irriverente duo comico pugliese ha fatto irruzione sganciando la consueta raffica di battute cattivissime, anche sui protagonisti di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Nel mirino è finita addirittura Barbara D'Urso, fino a pochi mesi fa la "dominatrice" di Canale 5 finita un po' in disgrazia vuoi per il calo di consensi vuoi per la volontà della rete di preferire contenuti informativi ai cosiddetti "salotti-trash" di Carmelita. Pio e Amedeo hanno tirato in ballo Pier Silvio Berlusconi in persona, rivolgendosi al figlio del Cav e ringraziandolo con un pensierino, per la verità, decisamente velenoso: "Il Covid non ha portato solo cose brutte, ma anche buone… Prima c'erano 13 programmi di Barbara ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Asi apre il caso Pio e. Grosso imbarazzo sul palco dei Palinsesti 2022/23, dove l'irriverente duo comico pugliese ha fatto irruzione sganciando la consueta raffica di battute cattivissime, anche sui protagonisti di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Nel mirino è finita addirittura Barbara D'Urso, fino a pochi mesi fa la "dominatrice" di Canale 5 finita un po' in disgrazia vuoi per il calo di consensi vuoi per la volontà della rete di preferire contenuti informativi ai cosiddetti "salotti-trash" di Carmelita. Pio ehanno tirato in balloBerlusconi in persona, rivolgendosi al figlio del Cav e ringraziandolo con un pensierino, per la verità, decisamente velenoso: "Ilnon ha portato solo cose brutte, ma anche buone… Prima c'erano 13 programmi di Barbara ...

Pubblicità

NicolaPorro : 'Grazie #tampone Covid'. Ecco come gli irregolari riescono a evitare il #rimpatrio (VIDEO) ?? - laura_ceruti : @bb91687509 @ricpuglisi @mazzarellantoni @robersperanza Ma il long Covid è una cosa e purtroppo la gente che si è a… - 1970Germano : RT @dream_segidio: “Grazie per il grande coinvolgimento di @santegidionews in questa lotta contro il covid, uno dei nostri partner più inci… - PaolaScarcella : RT @dream_segidio: “Grazie per il grande coinvolgimento di @santegidionews in questa lotta contro il covid, uno dei nostri partner più inci… - teoultimo : RT @NuovaItalia4: Volevo chiedere se nel bollettino quotidiano dei morti da Covid che ci sorbiamo da oltre 2 anni, fosse possibile aggiunge… -