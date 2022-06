Fumata bianca: Maldini e il Milan insieme per altri due anni (Di giovedì 30 giugno 2022) La bandiera rossonera e il ds Massara hanno trovato l'accordo con la proprietà. Adesso finalmente potranno concentrarsi sulle trattative di mercato Leggi su ilgiornale (Di giovedì 30 giugno 2022) La bandiera rossonera e il ds Massara hanno trovato l'accordo con la proprietà. Adesso finalmente potranno concentrarsi sulle trattative di mercato

Pubblicità

GiovaAlbanese : Fumata bianca: #Mandragora si trasferisce a titolo definitivo dalla #Juventus alla #Fiorentina, operazione da circa… - TuttoMercatoWeb : TMW - Fumata bianca, Maldini resta al Milan: il DT ha accettato le condizioni della proprietà - AntoVitiello : ?? Ultimi dettagli contrattuali per il rinnovo di #Maldini e #Massara, avvocati a lavoro in queste ore. Fumata bianc… - messina_oggi : Milan e Maldini ancora insieme “Felici per il rinnovo”MILANO (ITALPRESS) - Alla fine la tanto attesa fumata bianca… - maldiniforever3 : RT @DAZN_IT: Dopo giorni di trattative e perplessità, arriva la fumata bianca ?? #Maldini e #Massara firmano il rinnovo con il #Milan ?? #D… -