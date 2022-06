Francesca Pascale e Paola Turci a nozze, matrimonio in gran segreto (Di giovedì 30 giugno 2022) Paola Turci e Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, si sposano. Le due stanno insieme da tempo ormai e non hanno mai nascosto la loro storia d’amore, ma nemmeno sbandierato. E adesso è arrivato il grande giorno. Sono passati due anni da quando la coppia è stata fotografata in barca durante una vacanza nel Cilento. Le immagini pubblicate sul settimanale Oggi gettarono il seme della curiosità sul loro legame, che fu successivamente confermato dalle dirette interessate e che si è rafforzato negli anni. Una storia d’amore che, secondo quanto è venuto a sapere Leggo, coronerà il sogno sabato 2 luglio. Montalcino è il luogo scelto per la cerimonia, ma il matrimonio al momento è stato tenuto segretissimo, proprio per evitare i riflettori. L'articolo proviene da Corriere. Leggi su blog.libero (Di giovedì 30 giugno 2022), ex compagna di Silvio Berlusconi, si sposano. Le due stanno insieme da tempo ormai e non hanno mai nascosto la loro storia d’amore, ma nemmeno sbandierato. E adesso è arrivato ilde giorno. Sono passati due anni da quando la coppia è stata fotografata in barca durante una vacanza nel Cilento. Le immagini pubblicate sul settimanale Oggi gettarono il seme della curiosità sul loro legame, che fu successivamente confermato dalle dirette interessate e che si è rafforzato negli anni. Una storia d’amore che, secondo quanto è venuto a sapere Leggo, coronerà il sogno sabato 2 luglio. Montalcino è il luogo scelto per la cerimonia, ma ilal momento è stato tenuto segretissimo, proprio per evitare i riflettori. L'articolo proviene da Corriere.

