Fox non si vede, perché? Dall’1 luglio addio alla rete delle grandi serie (anche italiane) (Di giovedì 30 giugno 2022) Fox non si vede e con la rete che si spegne finisce un’era durata quasi venti anni. Dalle 6 del mattino dell’1 luglio non sarà più possibile seguire le grandi serie su Fox e tutto perché la serie si spegnerà chiudendo il cerchio così come si è aperto, con Boris. La maratona di una delle serie tv italiane per eccellenza, sta andando in scena in queste ore e accompagnerà la rete verso il tramonto come nelle migliori delle sceneggiature. Si chiude con una maratona di 24 ore di episodi di Boris il ciclo di Fox, il canale satellitare che fino ad oggi, 30 giugno, era ospitato nel bouquet delle reti di Sky e che chiude definitivamente i battenti tra le polemiche. Molti ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) Fox non sie con lache si spegne finisce un’era durata quasi venti anni. Dalle 6 del mattino dell’1non sarà più possibile seguire lesu Fox e tuttolasi spegnerà chiudendo il cerchio così come si è aperto, con Boris. La maratona di unatvper eccellenza, sta andando in scena in queste ore e accompagnerà laverso il tramonto come nelle migliorisceneggiature. Si chiude con una maratona di 24 ore di episodi di Boris il ciclo di Fox, il canale satellitare che fino ad oggi, 30 giugno, era ospitato nel bouquetreti di Sky e che chiude definitivamente i battenti tra le polemiche. Molti ...

Pubblicità

wolfman690069 : Domenica si spegne il telefono non vado a lavorare nemmeno se mi mettono a fare da BODYGUARD a Megan Fox ?????? - kapitano72 : @Adnkronos #COVID19 #COVID #mascherine #pregliasco #speranza siete una nullità di persone che cercano di spaventare… - pianetacellular : Cosa cambia su #NOW dal #1Luglio 2022: i contenuti dedicati a bambini e ragazzi saranno inclusi nel Pass Entertainm… - elesia__ : @FoxBtw HAHAHA fox dose non ? ?? - chiccheinform : Fox non si vede, come mai? Perchè non trovo il canale su Sky? #fox #sky -