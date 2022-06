FIFA 23: novità e tutto quello che devi sapere! (Di giovedì 30 giugno 2022) Con la fine dei maggiori campionati nazionali la stagione calcistica 2021/22 volge al termine e, come da tradizione, è arrivato per noi il momento di iniziare a parlare della prossima versione del titolo calcistico targato Electronic Arts, FIFA 23! In questo articolo, che aggiorneremo ogni volta che si saranno novità, proveremo a riassumere le notizie, L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di giovedì 30 giugno 2022) Con la fine dei maggiori campionati nazionali la stagione calcistica 2021/22 volge al termine e, come da tradizione, è arrivato per noi il momento di iniziare a parlare della prossima versione del titolo calcistico targato Electronic Arts,23! In questo articolo, che aggiorneremo ogni volta che si saranno, proveremo a riassumere le notizie, L'articolo proviene da FUT Universe.

Pubblicità

ILOVEPROCLUB1 : RT @_Efa_Italy_: EFA ITALIA RIPARTE.???? Già attivi per FIFA 23, MOLTE NOVITA. INFO E ISCRIZIONI IN PRIVATO. @HouseOfProClub @KickOff_ProClu… - infoitscienza : FIFA 23 svelato a luglio? Coppa del Mondo e cross-play tra le novità - _Efa_Italy_ : EFA ITALIA RIPARTE.???? Già attivi per FIFA 23, MOLTE NOVITA. INFO E ISCRIZIONI IN PRIVATO. @HouseOfProClub… - ILOVEPROCLUB1 : RT @pro_vpf: Novità per Fifa 23 Causa varie richieste abbiamo deciso di fare : PS4 : Lega A PS5 : Lega A - B ?? Info in privato per iscri… - Minkiammbare90 : RT @pro_vpf: Novità per Fifa 23 Causa varie richieste abbiamo deciso di fare : PS4 : Lega A PS5 : Lega A - B ?? Info in privato per iscri… -