Fedez scaricato nettamente | “Mai in società con lui” | Gravi problemi economici?

Leggi su direttanews

(Di giovedì 30 giugno 2022) Si parla di, il rapper che ha debuttato sul palco di LoveMi dopo una lunga pausa, qualcuno si è allontanato…(Instagram)Il rapperha fatto parlare molto di sé in questi mesi. Avendo avutodi salute ha voluto sensibilizzare sul tema rendendo pubblico il suo processo di guarigione ma anche il suo dolore. Tra lo stop dovuto all’emergenza Covid e lo stop legato aifisici,ha comunque continuato a incidere album in questi anni, ma rinunciando ai tanti tour. L’occasione del LoveMi, il festival della musica organizzato dagli artisti milanesi e andato anche in diretta in tv è stata una vera conquista per dimostrare a se stesso di poter tornare a fare il suo lavoro nonostante il lungo stop. Ad emozionare il pubblico sono stati ...