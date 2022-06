Elisabetta Gregoraci ancora single, ecco perché: «Con gli uomini sono esigente, devono superare delle prove» (Di giovedì 30 giugno 2022) Elisabetta Gregoraci dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore non ha più ritrovato l’anima gemella. Ma non per questo la 42enne calabrese non ha perso la speranza e, adesso, che si prepara a tornare protagonista in televisione con Battiti Live, in onda su Italia 1 dal prossimo 5 luglio, spiega il motivo della sua prolungata sosta dalle copertine del gossip: «sono esigente con gli uomini, devono superare delle prove per conquistarmi». Al settimanale Chi, la showgirl spiega: «sono una donna romantica, che si emoziona con le canzoni» ed è per questo che il suo prossimo programma televisivo la coinvolge moltissimo. E sul fatto di essere single, Elisabetta ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 30 giugno 2022)dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore non ha più ritrovato l’anima gemella. Ma non per questo la 42enne calabrese non ha perso la speranza e, adesso, che si prepara a tornare protagonista in televisione con Battiti Live, in onda su Italia 1 dal prossimo 5 luglio, spiega il motivo della sua prolungata sosta dalle copertine del gossip: «con gliper conquistarmi». Al settimanale Chi, la showgirl spiega: «una donna romantica, che si emoziona con le canzoni» ed è per questo che il suo prossimo programma televisivo la coinvolge moltissimo. E sul fatto di essere...

