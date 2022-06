DG Granada chiude all’affare | “Non vogliamo cedere Maximiano”

Pubblicità

NapoliAddict : Napoli su Maximiano, ma il DG del Granada chiude all'affare: 'Non vogliamo venderlo' #Napoli #ForzaNapoliSempre… -

Tutto Napoli

Allo scadere segna Tabani, poiBianconi per un primo tempo dominato in lungo e in largo. ... Colombiane che rispondono con Agudelo, Rivera, Restrepo, Ortega Fuentes, Caicedo, Atehortua ...C'è un'altra trattativa che si riapre, quella per Luis Maximiano perché ilha ... Dunque, il cerchio sisul nome di Leo Ostigard . Il Napoli è in stand by: se il Verona abbassa le ... Maximiano-Napoli, DG Granada chiude all'affare: "Non vogliamo venderlo" ForzAzzurri.net - Il direttore generale del Granada si sofferma sul futuro di Maximiano Ecco l'intervista rilasciata ai media spagnoli, tra cui As: "Ha un contratto in ...Brusca frenata nella trattativa di acquisizione del portiere portoghese Maximiano da parte del Napoli dopo le parole del dg ...