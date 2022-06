Canale 5, palinsesti 2022/2023 (Di giovedì 30 giugno 2022) palinsesti Canale 5 Canale 5 conferma se stessa e “ingloba” Italia1. Le novità sul fronte intrattenimento della stagione 2022/2023 arrivano dal passato recente e remoto della rete giovane. Ci riferiamo ad Emigratis, che andrà a rimpolpare l’autunno raddoppiando l’impegno di Pio e Amedeo sull’ammiraglia, La Talpa, annunciata (nuovamente) per la primavera con la produzione della Fascino di Maria De Filippi, e le serate speciali (probabilmente 3) dedicate al compleanno di Mai Dire Gol, che l’anno prossimo compirà 33 anni. Grantiica certezza è il daytime confermato in toto, Barbara D’Urso compresa, con Gerry Scotti che inizierà la sua cavalcata in preserale al timone di Caduta Libera il 29 agosto. L’osannata dai vertici Striscia La Notizia, invece, inaugurerà la stagione con Luca Argentero e Alessandro ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 30 giugno 2022)5 conferma se stessa e “ingloba” Italia1. Le novità sul fronte intrattenimento della stagionearrivano dal passato recente e remoto della rete giovane. Ci riferiamo ad Emigratis, che andrà a rimpolpare l’autunno raddoppiando l’impegno di Pio e Amedeo sull’ammiraglia, La Talpa, annunciata (nuovamente) per la primavera con la produzione della Fascino di Maria De Filippi, e le serate speciali (probabilmente 3) dedicate al compleanno di Mai Dire Gol, che l’anno prossimo compirà 33 anni. Grantiica certezza è il daytime confermato in toto, Barbara D’Urso compresa, con Gerry Scotti che inizierà la sua cavalcata in preserale al timone di Caduta Libera il 29 agosto. L’osannata dai vertici Striscia La Notizia, invece, inaugurerà la stagione con Luca Argentero e Alessandro ...

Pubblicità

NaghmehDar : RT @__laurina_: Ancora prossimamente????? e quando ce le dovevano comunicare la data se non nella presentazione dei palinsesti? Ma che è uno… - NDarghahi : RT @__laurina_: Ancora prossimamente????? e quando ce le dovevano comunicare la data se non nella presentazione dei palinsesti? Ma che è uno… - Luca_zone : RT @davidemaggio: Ecco i #PalinsestiMediaset 2022/2023 Poche novità: su Canale 5 celebrazione di Mai Dire Gol, #TalentissimoMe con Chiambr… - EHavivy : RT @__laurina_: Ancora prossimamente????? e quando ce le dovevano comunicare la data se non nella presentazione dei palinsesti? Ma che è uno… - __laurina_ : Ancora prossimamente????? e quando ce le dovevano comunicare la data se non nella presentazione dei palinsesti? Ma c… -