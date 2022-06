Campi da padel costruiti con i fondi per i migranti. È bufera ad Augusta (Di giovedì 30 giugno 2022) L'assessore regionale Antonio Scavone ha avviato un accertamento per verificare il corretto utilizzo di fondi strutturali per l'inclusione dei migranti. Sembra infatti che siano stati investiti in "altro" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 30 giugno 2022) L'assessore regionale Antonio Scavone ha avviato un accertamento per verificare il corretto utilizzo distrutturali per l'inclusione dei. Sembra infatti che siano stati investiti in "altro"

