Calciomercato Cagliari: Capozucca caccia di un altro play dopo Viola (Di giovedì 30 giugno 2022) . Due nomi in cima alla lista dei sardi Il Cagliari ha già concluso l’operazione che porterà Viola in rossoblú, ed è in attesa delle visite mediche programmate per domani. Ma per il ruolo di play il club vuole avere un’alternativa. Come riportato da L’Unione Sarda, il Cagliari valuta altri profili a cui affidare la cabina di regia in coabitazione con Viola: sfumato Mazzitelli che vorrebbe giocarsi le sue carte in Serie A, il club apprezza e segue anche il classe 2000 Salvatore Esposito e Mattia Viviani, valutato 2 milioni dal Benevento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) . Due nomi in cima alla lista dei sardi Ilha già concluso l’operazione che porteràin rossoblú, ed è in attesa delle visite mediche programmate per domani. Ma per il ruolo diil club vuole avere un’alternativa. Come riportato da L’Unione Sarda, ilvaluta altri profili a cui affidare la cabina di regia in coabitazione con: sfumato Mazzitelli che vorrebbe giocarsi le sue carte in Serie A, il club apprezza e segue anche il classe 2000 Salvatore Esposito e Mattia Viviani, valutato 2 milioni dal Benevento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Cagliari, su #Nandez c'è il #Watford - ZonaBianconeri : RT @11contro11: UFFICIALE - Alessandro Di Pardo in prestito al #Cagliari #Juventus #Calciomercato #TorneiMinori #11contro11 - 11contro11 : UFFICIALE - Alessandro Di Pardo in prestito al #Cagliari #Juventus #Calciomercato #TorneiMinori #11contro11 - sportli26181512 : Torino, Bremer può portare una punta: l'incastro di mercato: Joao Pedro-Torino è un'operazione in stand by. Dopo le… - weirdtattooed : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Alessandro #DiPardo al #Cagliari dalla #Juventus. Operazione in prestito con diritto di riscatto che può d… -