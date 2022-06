Beautiful, anticipazioni 1° luglio 2022: un nuovo inizio per Liam? (Di giovedì 30 giugno 2022) A Beautiful, Liam Spencer tornerà finalmente a casa da Hope e dai loro figli, dopo la recente separazione. I due coniugi si sono allontanati quando la Logan ha scoperto che il consorte era stato a letto con Steffy, credendo, a sua volta, che lei lo avesse tradito con Thomas. In realtà, quest'ultimo, in preda alle proprie ossessioni, aveva sottratto il manichino di Hope dalla Forrester Creations e lo aveva portato nel suo appartamento, dove aveva cominciato a parlargli, convinto fosse la ragazza. Chiarito l'equivoco, Liam ha raccontato ad Hope del tradimento e lei è rimasta scioccata, soprattutto quando, poco dopo, si è scoperto che la figlia di Ridge fosse incinta e non sapesse se il bambino fosse di Finn o di Liam. Hope, a quel punto, ha lasciato il marito e lui è andato via di casa. In seguito, Vinny, nel ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 30 giugno 2022) ASpencer tornerà finalmente a casa da Hope e dai loro figli, dopo la recente separazione. I due coniugi si sono allontanati quando la Logan ha scoperto che il consorte era stato a letto con Steffy, credendo, a sua volta, che lei lo avesse tradito con Thomas. In realtà, quest'ultimo, in preda alle proprie ossessioni, aveva sottratto il manichino di Hope dalla Forrester Creations e lo aveva portato nel suo appartamento, dove aveva cominciato a parlargli, convinto fosse la ragazza. Chiarito l'equivoco,ha raccontato ad Hope del tradimento e lei è rimasta scioccata, soprattutto quando, poco dopo, si è scoperto che la figlia di Ridge fosse incinta e non sapesse se il bambino fosse di Finn o di. Hope, a quel punto, ha lasciato il marito e lui è andato via di casa. In seguito, Vinny, nel ...

