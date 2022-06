Back to School | confermata la seconda edizione | ecco chi sostituirà Nicola Savino alla conduzione

(Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo il ritorno a L’Isola dei Famosi nelle vesti di opinionista,è in procinto di sbarcare su Tv8, dove il conduttore dove ad attenderlo dovrebbe esserci un altro reality: Music Farm. Sono in corso infatti le trattative per riportare in tv il programma andato in onda sulle reti Rai fino al 2006. Chi potrebbe dunque sostituirlodito? Alcune indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane davano in pole position Alvin, bravissimo inviato dell’appena conclusa del game show e l’attore comico Paolo Ruffini. I rumor questa volta si sono rivelati infondati. Nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione tv 2022/2023 è stato rivelato il nome del conduttore, o meglio della conduttrice della prossima ...

Pubblicità

trash_italiano : Confermati Felicissima Sera, Michelle Impossible, Isola dei Famosi, Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso. Back to… - davidemaggio : Ecco i #PalinsestiMediaset 2022/2023 Poche novità: su Canale 5 celebrazione di Mai Dire Gol, #TalentissimoMe con C… - GiusCandela : Orietta Berti nuovo volto di Canale 5: one woman show e opinionista al GfVip. Federica Panicucci condurrà Back to s… - inc0erente : sfederika panicucc1 a back to school un altro programma cancellato omg - flazia24 : RT @trash_italiano: Confermati Felicissima Sera, Michelle Impossible, Isola dei Famosi, Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso. Back to Sch… -

DavideMaggio.it

Sarà Federica Panicucci a condurre la nuova edizione di "to" , al mercoledì. Il mercoledì sera regna anche il buon umore con "Italia Uno on stage" quattro speciali comici con gli show ...A cominciare da Le Iene confermate il martedì sera, ' Freedom ' di Roberto Giacobbo e il mercoledì sera la seconda edizione di 'to' senza Nicola Savino approdato a TV8. Tra le novità ... Back to School continua con Federica Panicucci Chicago mother Rose Bronstein, whose teenage son died by suicide after being cyberbullied, opened up about her lawsuit against the Latin School of Chicago.Two lawsuits are back in front of federal judges, drawing scrutiny to schools’ failure to support students who report assaults ...