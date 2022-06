Ansaldi saluta il Torino |  «Con il cuore | grazie mille per sempre»

Pubblicità

effe1312 : RT @Andre_Dalma: Siamo tutti concentrati sull'addio di #Belotti ed è normale, ma oggi saluta anche uno che nelle due salvezze per il rotto… - UglionoRoberto : RT @Toro_News: ?? | SOCIAL Attraverso il suo profilo Instagram l'esterno argentino ha salutato e ringraziato il Torino - KayChDrum : RT @Andre_Dalma: Siamo tutti concentrati sull'addio di #Belotti ed è normale, ma oggi saluta anche uno che nelle due salvezze per il rotto… - Toro_News : ?? | SOCIAL Attraverso il suo profilo Instagram l'esterno argentino ha salutato e ringraziato il Torino - sportli26181512 : Ansaldi lascia il Torino: 'Vi saluto con il cuore': Cristian Ansaldi lascia il Torino e saluta i granata con un mes… -

il Torino: "Con il cuore, grazie mille per sempre". Il messaggio del difensore granata Cristiandice addio al Torino dopo 5 anni in granata. "Vi saluto con il cuore. Un grazie ...TORINO - Un saluto e qualche lacrima. Con un bel post su Instagram, Cristiantutto il mondo Toro. " Voglio ringraziare tutti i tifosi granata per le emozioni che mi avete regalato durante questi 5 anni. Non posso che dirvi grazie per tutto l'amore e l'affetto ...TORINO - Un saluto e qualche lacrima. Con un bel post su Instagram, Cristian Ansaldi saluta tutto il mondo Toro. « Voglio ringraziare tutti i tifosi granata per le emozioni che mi avete regalato duran ...È l’ultimo giorno di Ansaldi da giocatore del Toro, infatti oggi scadrà il contratto che lega l’argentino al club granata ...