Adesso serve il “preambolo” anti populista (Di giovedì 30 giugno 2022) Di preamboli ne abbiamo conosciuti parecchi nella storia politica del nostro Paese. È indubbio che il più celebre è stato quello vergato da Carlo Donat-Cattin nel febbraio del 1980 durante un importante congresso democristiano che segnò, “allo stato dei fatti” – per citare le parole precise scritte proprio da Donat-Cattin – “l’impossibilità di stringere accordi politici e programmatici con il Partito comunista italiano”. Tutti sappiamo quali sono state le conseguenze di quel decisivo atto politico. Finì la politica di “solidarietà nazionale” e ripartì la stagione dell’alleanza tra la Democrazia Cristiana e i partiti di democrazia laica e socialista. Vabbè, altri tempi, altri partiti e, soprattutto, altri leader e statisti politici. Ma quello che conta, oggi, rilevare è che dopo i risultati di questo importante turno amministrativo, dopo la scissione pesante e significativa all’interno ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 giugno 2022) Di preamboli ne abbiamo conosciuti parecchi nella storia politica del nostro Paese. È indubbio che il più celebre è stato quello vergato da Carlo Donat-Cattin nel febbraio del 1980 durante un importante congresso democristiano che segnò, “allo stato dei fatti” – per citare le parole precise scritte proprio da Donat-Cattin – “l’impossibilità di stringere accordi politici e programmatici con il Partito comunista italiano”. Tutti sappiamo quali sono state le conseguenze di quel decisivo atto politico. Finì la politica di “solidarietà nazionale” e ripartì la stagione dell’alleanza tra la Democrazia Cristiana e i partiti di democrazia laica e socialista. Vabbè, altri tempi, altri partiti e, soprattutto, altri leader e statisti politici. Ma quello che conta, oggi, rilevare è che dopo i risultati di questo importante turno amministrativo, dopo la scissione pesante e significativa all’interno ...

Pubblicità

LaStampa : Enrico Letta: “Una vittoria contro il populismo. Ma adesso serve un nuovo Ulivo. Giù le tasse sul lavoro e Ius Scho… - noturbine : RT @gionninanni: Adesso si incollano ai quadri. Il climatismo è di gran lunga la più cogente crisi psichiatrica del momento, per usare una… - gionninanni : Adesso si incollano ai quadri. Il climatismo è di gran lunga la più cogente crisi psichiatrica del momento, per usa… - SimoGalp : @Lidia_Undiemi .. a scuola ci hanno insegnato che le bombe atomiche americane sono servite per porre fine alla guer… - Dogacho13 : @viasyba Non andavano dette. Hai perso tutto quel minimo di potere contrattuale che ancora avevi, senza considerare… -