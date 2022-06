Vita di coppia: ecco come alcuni comportamenti potrebbero seriamente distruggerla (Di mercoledì 29 giugno 2022) Vita di coppia? Facile distruggerla! Anche i partner più sicuri possono incorrere in problemi non facili da superare. Nulla è sicuro in questa Vita, men che meno il funzionamento di una relazione… Non si tratta solo di sintonia in una coppia. Anzi distruggerla è facile come bere un bicchier d’acqua. Non ci sono certezze nelle relazioni perché gli esseri umani non sono stagnanti, ma in continuo movimento di emozioni, pensieri. Ci sono infatti degli errori che sarebbe meglio tenere a mente per non mettere a repentaglio la Vita di coppia. Scopriamo di che cosa si tratta… Vita di coppia: ecco come alcuni comportamenti curiosauro.itVoler a ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 29 giugno 2022)di? Facile! Anche i partner più sicuri possono incorrere in problemi non facili da superare. Nulla è sicuro in questa, men che meno il funzionamento di una relazione… Non si tratta solo di sintonia in una. Anziè facilebere un bicchier d’acqua. Non ci sono certezze nelle relazioni perché gli esseri umani non sono stagnanti, ma in continuo movimento di emozioni, pensieri. Ci sono infatti degli errori che sarebbe meglio tenere a mente per non mettere a repentaglio ladi. Scopriamo di che cosa si tratta…dicuriosauro.itVoler a ...

Pubblicità

simona_parisi17 : #PRELEMI come qualcuno invece di calmare le acque e...magari godersi un po' la vita...voglia scatenare la polemica.… - XTHET1DE : ma solo x la coppia perché poi io amo conrad lui la mia ragione di vita ha tutto il mio cuore giuro - Namelessalsx : Quanti progetti che ho in mente di fare col mio ragazzo riguardo noi come coppia, voglio una vita intera con lui - Anna22055991 : RT @AlessiaAlbert15: Vorrei informare tutti i twitterini che i fan 100% #solex hanno sostenuto #AlexBelli e #SoleilSorge al GF come coppia… - miriamdebello82 : @godzyperplesso I miei li porto fuori in coppia. Con i cani sciolti sono sempre attimi di panico in cui perdo 2 ann… -