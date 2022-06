Uomini e Donne, reunion estiva per Ida Platano e Gemma Galgani: l’ironica reazione di Tina Cipollari (Di mercoledì 29 giugno 2022) Le protagoniste indiscusse del trono over dell’edizione appena conclusa di Uomini e Donne sono state, a furor di popolo e di auditel, Ida Platano e Gemma Galgani. Le due dame non sono state però molto fortunate, l’amore non è ancora bussato alla loro porta, nonostante i pretendenti. In particolare la Platano ha vissuto come se fosse sulle montagne russe il suo rapporto con Riccardo Guarnieri. Nel momento in cui la coppia sembrava aver trovato la quadra, il cavaliere ha fatto marcia indietro, lasciando Ida fra le lacrime. In attesa di rivederle nuovamente regine della prossima edizione del dating show, Ida Platano e Gemma Galgani si stanno godendo qualche momento insieme. Le due Donne infatti, sono amiche da diversi ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 29 giugno 2022) Le protagoniste indiscusse del trono over dell’edizione appena conclusa disono state, a furor di popolo e di auditel, Ida. Le due dame non sono state però molto fortunate, l’amore non è ancora bussato alla loro porta, nonostante i pretendenti. In particolare laha vissuto come se fosse sulle montagne russe il suo rapporto con Riccardo Guarnieri. Nel momento in cui la coppia sembrava aver trovato la quadra, il cavaliere ha fatto marcia indietro, lasciando Ida fra le lacrime. In attesa di rivederle nuovamente regine della prossima edizione del dating show, Idasi stanno godendo qualche momento insieme. Le dueinfatti, sono amiche da diversi ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #24giugno ieri sono stato ospite di @common___home alla @UniLUISS mi sono sentito un astronauta in mezzo a tante do… - EnricoLetta : Dopo due mesi di intensa #campagnaelettorale. Dopo tanto ascolto e tante parole. Dopo infinite strette di mano e ta… - lucianonobili : “Non sacrificheremo le ragazze, le donne, i ragazzi, gli uomini #curdi, che sono stati in questi anni il nostro ele… - IsaeChia : #UominieDonne, reunion estiva per Ida Platano e Gemma Galgani: l’ironica reazione di Tina Cipollari Col suo solito… - pepo1913 : RT @AlekosPrete: Oltre 17.800 uomini, donne e bambini sono morti nel Mediterraneo dal 2013, 7 donne nel naufragio del 30 giugno. L’ultimo,… -