Un posto al sole | Clara si deve decidere velocemente

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Le anticipazioni di Unalci fanno sapere che Niko non vorrebbe che Susanna lavorasse insieme a un collega di Nicotera. Una nuova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni ci fanno sapere che Susanna e Niko hanno parlato e quest’ultimo non è proprio d’accordo che la sua fidanzata lavori con Nicotera. Intanto, Riccardo che si è avvicinato a Rossella ha capito che Michele non ha nessuna simpatia per lui. Jimmy vorrebbe non perdere mai di vista Cristina. Il ragazzino è disa tutto pur di raggiungerla ma rischierà di mettersi nei guai. Susanna confessa tutto a Niko Le anticipazioni di Unalci fanno sapere che Susanna dopo tanta riflessione finalmente ammette a Niko la verità. La giovane per continuare il suo ...