Ultime Notizie Roma del 29-06-2022 ore 20 | 10

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione andiamo in Ucraina in apertura Primark e 5 feriti in un attacco presumibilmente con un missile Russo contro un palazzo nella città di Nicolai invece due persone sono morte altre sono rimaste ferite a causa dei bombardamenti russi nel Ucraina nord orientale il numero totale di missili russi che hanno colpito le nostre città è già di 2811 ha fermato tedeschi in un video La scorsa notte Tutti sanno che è il terrore russo che sta uccidendo le persone innocenti in questa guerra contro il popolo ucraino è molto accusato la Norvegia di bloccare il transito verso le isole svalbard ha minacciato rappresaglie contro Oslo Oggi è aperto il vertice nato il segretario James altenberg afferma il leader prenderanno anche la ...

