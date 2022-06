Tesla - Tagli al personale dell'Autopilot: licenziati 200 dipendenti (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Tesla ha chiuso gli uffici di San Mateo, in California, dando il benservito a circa 200 dipendenti che lavoravano all'Autopilot: la decisione rientra in un piano di ristrutturazione volto al contenimento dei costi che prevede il trasferimento di alcune attività, tra cui appunto quelle legate allo sviluppo delle tecnologie per la guida automatizzata, in altre sedi del costruttore. Secondo i diretti interessati, parte del personale in uscita, composto sia da salariati sia da precari, potrebbe essere rimpiazzato con forza lavoro a più basso costo. Altri dipendenti, invece, hanno la possibilità di riallocarsi all'interno dell'azienda. Effetto immediato. Sebbene le intenzioni della Tesla fossero note da alcune settimane Musk aveva ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 29 giugno 2022) Laha chiuso gli uffici di San Mateo, in California, dando il benservito a circa 200che lavoravano all': la decisione rientra in un piano di ristrutturazione volto al contenimento dei costi che prevede il trasferimento di alcune attività, tra cui appunto quelle legate allo sviluppoe tecnologie per la guida automatizzata, in altre sedi del costruttore. Secondo i diretti interessati, parte delin uscita, composto sia da salariati sia da precari, potrebbe essere rimpiazzato con forza lavoro a più basso costo. Altri, invece, hanno la possibilità di riallocarsi all'interno'azienda. Effetto immediato. Sebbene le intenzionifossero note da alcune settimane Musk aveva ...

