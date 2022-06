Stalkerizzava la madre | condannato - Cronaca - lanazione it

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Un intervento di controllo della polizia In abbreviato è statoa 6 mesi. Un caso particolare quello discusso in Tribunale a Pisa nella mattinata del 29 giugno 2022. Il giovane era accusato ...

Pubblicità

LA NAZIONE

Il giovane era accusato di stalking nei confronti della. Una storia delicata. Il giudice ha poi riconosciuto la situazione di disagio e la pena è stata di 6 mesi, appunto. I fatti contestati ...Il giovane era accusato di stalking nei confronti della. Una storia delicata. Il giudice ha poi riconosciuto la situazione di disagio e la pena è stata di 6 mesi, appunto. I fatti contestati ... Stalkerizzava la madre: condannato Pisa, 29 giugno 2022 - In abbreviato è stato condannato a 6 mesi. Un caso particolare quello discusso in Tribunale a Pisa nella mattinata del 29 giugno 2022. Il giovane era accusato di stalking nei co ...