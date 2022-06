Rocco Schiavone passa su Rai1. Marco Giallini non ci sta: «Non la trovo una scelta giusta» (Di mercoledì 29 giugno 2022) Marco Giallini Non tutti amano le promozioni e, dopo poche ore dall’annuncio dei nuovi palinsesti Rai, è già scoppiata una polemica: Marco Giallini, il protagonista di Rocco Schiavone, non ha apprezzato la scelta dell’azienda pubblica di spostare da Rai 2 a Rai 1 la quinta stagione della fiction tratta dai romanzi di Antonio Manzini e non ne ha fatto mistero. Spiegando anche il motivi del suo malcontento. “Rocco Schiavone su Rai1? Non la trovo una scelta giusta, è sempre stata una serie trasgressiva e non so quanto possa piacere al pubblico di quella rete. E poi Rai 1 non la vedo mai, le cose che fanno non mi fanno impazzire. ... È la serie più seguita di sempre ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 29 giugno 2022)Non tutti amano le promozioni e, dopo poche ore dall’annuncio dei nuovi palinsesti Rai, è già scoppiata una polemica:, il protagonista di, non ha apprezzato ladell’azienda pubblica di spostare da Rai 2 a Rai 1 la quinta stagione della fiction tratta dai romanzi di Antonio Manzini e non ne ha fatto mistero. Spiegando anche il motivi del suo malcontento. “su? Non launa, è sempre stata una serie trasgressiva e non so quanto possa piacere al pubblico di quella rete. E poi Rai 1 non la vedo mai, le cose che fanno non mi fanno impazzire. ... È la serie più seguita di sempre ...

Pubblicità

infoitcultura : Rocco Schiavone passa a Rai 1, ma Marco Giallini non gradisce - infoitcultura : Marco Giallini contrario allo spostamento di Rocco Schiavone su Rai 1 - AngeloCivico : Marco Giallini contro i programmi di Rai1: “Rocco Schiavone su Rai1? Non so quanto possa piacere al pubblico di que… - alice_cosm : - alice_cosm : RT @napolista: Marco Giallini: «Fino a 28 anni avevo la terza media, poi mi sono laureato in Lettere» A La Stampa: «Perché hanno spostato… -