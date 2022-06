ReStartApp, al via ad Avellino il campus per giovani imprenditori in Appennino (Di mercoledì 29 giugno 2022) C’è Iolanda Bernardo, che vuole avviare un lavandeto officinale in provincia di Benevento; Serena Cerullo, con il suo progetto di glamping sul territorio di Sant’Angelo a Scala (AV); Luigi Cuomo, che intende proporre la rassegna cinematografica itinerante Uppennino nelle aree interne del Sud Itaila; Leonarda Luciani, che, in provincia dell’Aquila, vuole affiancare all’azienda agricola di famiglia una fattoria didattica; Roberto Piazza, che nel Parco regionale del Matese vuole avviare un’impresa zootecnica per la produzione di carne di manzo grass-fed; Elisa Pisotti, con la sua idea di latteria artigianale basata sul recupero della specie di vacche di razza Ottonese, in via d’estinzione; e, infine, Flavia Rocchini, che vuole creare una Smart Farm e coltivare un orto per conto dei propri clienti, rendendoli partecipi dell’attività grazie a una app. Sono loro i 7 giovani ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 giugno 2022) C’è Iolanda Bernardo, che vuole avviare un lavandeto officinale in provincia di Benevento; Serena Cerullo, con il suo progetto di glamping sul territorio di Sant’Angelo a Scala (AV); Luigi Cuomo, che intende proporre la rassegna cinematografica itinerante Uppennino nelle aree interne del Sud Itaila; Leonarda Luciani, che, in provincia dell’Aquila, vuole affiancare all’azienda agricola di famiglia una fattoria didattica; Roberto Piazza, che nel Parco regionale del Matese vuole avviare un’impresa zootecnica per la produzione di carne di manzo grass-fed; Elisa Pisotti, con la sua idea di latteria artigianale basata sul recupero della specie di vacche di razza Ottonese, in via d’estinzione; e, infine, Flavia Rocchini, che vuole creare una Smart Farm e coltivare un orto per conto dei propri clienti, rendendoli partecipi dell’attività grazie a una app. Sono loro i 7...

