Reazione a Catena 2022, chi sono i campioni di mercoledì 29 giugno: I Dammi il La, montepremi e parola vincente di oggi (Di mercoledì 29 giugno 2022) Reazione a Catena 2022. Torna puntuale anche oggi, mercoledì 29 giugno, su Rai 1 il quiz Reazione a Catena, tra i più amati dell’estate. Dopo la puntata di ieri in cui i campioni purtroppo non sono riusciti ad aggiudicarsi il montepremi per la seconda serata consecutiva, questa sera alle 18.45 l’appuntamento con il game show riprenderà come al solito. L’appuntamento è sempre lo stesso: quello con l’imperdibile programma estivo di Rai 1 che fa allenare la mente. Grazie al garbo e alla simpatia del conduttore Marco Liorni, il programma appassiona migliaia e migliaia di telespettatori per poi dare la linea agli aggiornamenti del TG1 in diretta. Protagoniste dell’amato quiz sono due ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 giugno 2022). Torna puntuale anche29, su Rai 1 il quiz, tra i più amati dell’estate. Dopo la puntata di ieri in cui ipurtroppo nonriusciti ad aggiudicarsi ilper la seconda serata consecutiva, questa sera alle 18.45 l’appuntamento con il game show riprenderà come al solito. L’appuntamento è sempre lo stesso: quello con l’imperdibile programma estivo di Rai 1 che fa allenare la mente. Grazie al garbo e alla simpatia del conduttore Marco Liorni, il programma appassiona migliaia e migliaia di telespettatori per poi dare la linea agli aggiornamenti del TG1 in diretta. Protagoniste dell’amato quizdue ...

Pubblicità

CorriereCitta : Reazione a Catena 2022, chi sono i campioni di mercoledì 29 giugno: …, montepremi e parola vincente di oggi - kyrosmfs : ....reazione a catena? - Paracetamolooo : Questi a reazione a catena sono bravissima nell’intesa vincente ma scarsi all’ultima catena. - ttelepvthy : comunque nadya di reazione a catena è bravissima - SVGITTA : per lo studio non mi posso godere le piccole gioie della vita come guardare reazione a catena -