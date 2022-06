Pallanuoto | Mondiali 2022 | il Settebello si gioca tutto nella tana dell’Ungheria | quarto di finale di fuoco

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Una partita che vale, partendo da sfavoriti e sopratcon diecimila tifosi pronti a fare il tifo contro. Ilvuol difendere il proprio titolo iridato, ma dovrà superarsi per avanzare nel tabellone deidi: oggi alle 21 in programma i quarti dicon l’Ungheria. Gli azzurri, campioni del mondo di Gwangju 2019, a Budapest affrontano i padroni di casa. La banda di Sandro Campagna è reduce dalla vittoria sull’Australia agli ottavi, arrivata dopo la seconda piazza nel girone (fondamentale la sconfitta con la Spagna). Sarà un match durissimo, con i magiari, medaglia di bronzo agli ultimi Giochi di Tokyo. Proprio all’ultima edizione a Cinque Cerchi risale il precedente più recente tra le due compagini: un pareggio per 5-5 nei ...

Solo pochi giorni fa, ai Mondiali di pallanuoto di Budapest, l'Italia non ha potuto affrontare il Canada nel proprio girone eliminatorio a causa di varie positività tra gli atleti nordamericani. Una partita che vale tutto, partendo da sfavoriti e soprattutto con diecimila tifosi pronti a fare il tifo contro. Il Settebello vuol difendere il proprio titolo iridato, ma dovrà superarsi per avanzare.