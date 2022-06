Pallanuoto | I LEONI NELLA TANA DEL LUPO! Un magico Settebello annichilisce l’Ungheria in casa | Italia in semifinale ai Mondiali!

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Sette contro più di seimila persone. I campioni del mondo in carica restano in corsa per il titolo al termine di una partita strepitosa. L’è inai Mondiali didi Budapest: ilbatte 11-10 nei quartipadrona di, contro pronostico, contro i tifosi, giocando un match dal livello altissimo. Così com’era accaduto a Gwangju nel 2019,sfida storica tra gli azzurri e i magiari la spunta la banda di Sandro Campagna: difesa, controfughe e tasso tecnico altissimo, con alcuni giocatori saliti in cattedra nei momenti decisivi. Del Lungo e compagni andranno a giocarsi contro la Grecia tra due giorni il penultimo atto. I magiari partono forte, sfruttando la spinta del pubblico, con le reti di Harai e Varga, ma gli azzurri ...

bresciani sfidano gli ungheresi del Ferencvaros per il terzo posto (come nell'edizione 2021), sconfitti nell'altra semifinale dal Recco per 10 - 7.