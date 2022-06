Ondate di calore e inondazioni | effetto del climate-change

(Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Quest’anno gli eventi meteorologici estremi hanno portato distruzione in tutto il mondo, con migliaia di morti e milioni di sfollati. Negli ultimi tre mesi, piogge monsoniche hanno scatenato disastrosein Bangladesh e brutalidihanno colpito l’Asia meridionale e l’Europa. Nel frattempo, la siccità prolungata sta portando milioni di persone sull’orlo della carestia in Africa orientale. Uno studio pubblicato da un team di scienziati del clima ha purtroppo confermato che questi fenomeni sono sintomi di un clima che sta cambiando e probabilmente diverranno la nuova normalità. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

