Nudi per la vita con Mara Maionchi su Rai 2: come sarà (Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ Rai 2 la rete sulla quale, nella prossima stagione televisiva, vedremo il maggior numero di novità. Soprattutto per quello che riguarda i programmi in prima serata. Tra le nuove proposte, nel palinsesto autunnale di Rai 2 arriva anche Nudi per la vita, un nuovo format in quattro serate iniziali. “Nudi per la vita”, è un inedito docu-reality in quattro episodi che avrà come protagonisti un gruppo di uomini e di donne, personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e dello sport. Dagospia pochi giorni fa aveva anticipato il nome di uno dei protagonisti del format, dovrebbe essere Elisabetta Gregoraci. Nudi per la vita nasce con una “mission”: sensibilizzare il pubblico alla prevenzione. Da qui, l’esortazione a non aver paura di esporre il proprio corpo per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ Rai 2 la rete sulla quale, nella prossima stagione televisiva, vedremo il maggior numero di novità. Soprattutto per quello che riguarda i programmi in prima serata. Tra le nuove proposte, nel palinsesto autunnale di Rai 2 arriva ancheper la, un nuovo format in quattro serate iniziali. “per la”, è un inedito docu-reality in quattro episodi che avràprotagonisti un gruppo di uomini e di donne, personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e dello sport. Dagospia pochi giorni fa aveva anticipato il nome di uno dei protagonisti del format, dovrebbe essere Elisabetta Gregoraci.per lanasce con una “mission”: sensibilizzare il pubblico alla prevenzione. Da qui, l’esortazione a non aver paura di esporre il proprio corpo per ...

