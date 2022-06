"No al rigassificatore di Piombino: Putin potrebbe attaccarlo". Nuove frontiere del nimby M5s (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il rigassificatore di Piombino non s’ha da fare. Questa volta non è un problema di presunto e falso inquinamento, nè di turismo da preservare. Il problema è Vladimir Putin. O almeno questo suggerisce Silvia Noferi, consigliera della regione Toscana in quota Movimento 5 stelle. In uno sforzo creativo degno di nota, Noferi mette da parte i luoghi comuni grillini per avventurarsi sui sentieri inesplorati della geopolitica. “Con il rigassificatore mettiamo a repentaglio la sicurezza di un’intera città e la trasformiamo in un obiettivo sensibile in caso di attacco militare da parte della Russia”, ha spiegato la consigliera a margine del Consiglio regionale in cui si è discusso dell'infrastruttura. Infatti, “se fosse sganciato un missile su quel porto con la nave rigassificatrice si creerebbe una devastazione di proporzioni ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ildinon s’ha da fare. Questa volta non è un problema di presunto e falso inquinamento, nè di turismo da preservare. Il problema è Vladimir. O almeno questo suggerisce Silvia Noferi, consigliera della regione Toscana in quota Movimento 5 stelle. In uno sforzo creativo degno di nota, Noferi mette da parte i luoghi comuni grillini per avventurarsi sui sentieri inesplorati della geopolitica. “Con ilmettiamo a repentaglio la sicurezza di un’intera città e la trasformiamo in un obiettivo sensibile in caso di attacco militare da parte della Russia”, ha spiegato la consigliera a margine del Consiglio regionale in cui si è discusso dell'infrastruttura. Infatti, “se fosse sganciato un missile su quel porto con la nave rigassificatrice si creerebbe una devastazione di proporzioni ...

Pubblicità

AndreaMarcucci : La consigliera regionale toscana del #M5S Silvia Noferi dice che con rigassificatore di #Piombino si rischia attacc… - GruppoPdToscana : Rigassificatore, approvata risoluzione proposta dal gruppo PD. @vincenzoce:“Il primo interesse nazionale è dare a… - redbaro93977318 : Chi ha votato questa manica di pirla dovrebbero fare dal Brennero a Reggio Calabria ginocchioni sul brecciolino per… - universo_astro : RT @ilfoglio_it: 'No al rigassificatore di Piombino: Putin potrebbe attaccarlo'. Nuove frontiere del nimby M5s in Toscana - controradio : Giani: per rigassificatore Piombino chiederò doppia valutazione ambientale -