Napoli, raggiunto accordo per il rinnovo di Meret: si aspetta De Laurentiis (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Napoli avrebbe raggiunto l’intesa per il rinnovo di Alex Meret. Il Napoli sarebbe ad un passo dalla risoluzione della questione su Alex Meret. Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ilavrebbel’intesa per ildi Alex. Ilsarebbe ad un passo dalla risoluzione della questione su Alex. Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

GazzettinoL : Spezia Calcio raggiunto un accordo della risoluzione consensuale dei contratti dell’allenatore Thiago Motta e del… - djrenyx : RT @calciomercatoit: ??#Monza - #Galliani prova ad anticipare #Lazio, #Napoli e #Roma: accordo raggiunto col #Verona per #Casale ?????? https… - calciomercatoit : ??#Monza - #Galliani prova ad anticipare #Lazio, #Napoli e #Roma: accordo raggiunto col #Verona per #Casale ?????? - SportdelSud : ???? Il club azzurro e il portiere classe 1997 hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto fino al 2027.… - MarkMaior : @MrOnadde @jo19N26 Se non fosse per i guardiani del fallimento, il Napoli Twitter sarebbe morto, un po' come la tif… -