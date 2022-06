Mundial 82: 40 anni fa l’Italia vinceva a Madrid battendo la Germania. Con Pertini e Bearzot (Di mercoledì 29 giugno 2022) Cominciò male, il Mondiale dell'82 per l'Italia. E finiì benissimo, con la vittoria contro la Germania in finale e la storica partita a carte, sull'aereo di ritorno, che vide protagonisti il presidente della Repubblica, Sandro Pertini, e il Ct, Enzo Bearzot. Sono passati 40 anni dall'11 luglio 1982 e fa male vedere che gli azzurri sono stati eslusi, per la seconda volta nel giro di 4 anni, dalla fase finale del Mondiale. A consolare gli azzurri, oggi, ci pensa un grande dell'epoca: Karl Heinz Rummenigge. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 29 giugno 2022) Cominciò male, il Mondiale dell'82 per l'Italia. E finiì benissimo, con la vittoria contro lain finale e la storica partita a carte, sull'aereo di ritorno, che vide protagonisti il presidente della Repubblica, Sandro, e il Ct, Enzo. Sono passati 40dall'11 luglio 1982 e fa male vedere che gli azzurri sono stati eslusi, per la seconda volta nel giro di 4, dalla fase finale del Mondiale. A consolare gli azzurri, oggi, ci pensa un grande dell'epoca: Karl Heinz Rummenigge. L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Mundial 82: 40 anni fa l’Italia vinceva a Madrid battendo la Germania. Con Pertini e Bearzot - periodiciweb : 40 ANNI FA IL MUNDIAL IL GOL DI PABLITO E L'URLO DI TARDELLI - egitto86 : RT @SN4IFUN: ? Doveva essere una festa. E in parte lo è stata, ma per gli #Azzurri quella rete sembrava essere davvero stregata! ?? 40 anni… - PatroneLuca : Dopo 40 anni, continuo a chiedermi come sia stato possibile non squalificare a vita Schumacher per l’intervento-kil… - ClaudioBollenti : 40 anni fa il Mundial, e l'Italia si riscoprì felice - Speciali - -