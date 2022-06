Matteo Iacobacci salva 30 bambini ma viene bocciato al concorso da vigile del fuoco

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Non ha superato lo scritto deldadel“per due punti e mezzo”, 21 anni, il giovane che lunedì scorso ha aiutato are 30nell’incendio di via Bosco Marengo a Roma: i piccoli si trovavano nel centro estivo dello Sporting club Le Palme, dove il ragazzo opera come volontario. La responsabile Lavinia De Pascalis ha ricostruito la vicenda: “Era l’ora di pranzo, i bimbi avevano appena finito di mangiare la pasta al pomodoro – racconta – e ci trovavamo tutti nella sala del ristorante, quando abbiamo notato tanto calore e una colonna di fumo. Abbiamo fatto un gran gioco di squadra insieme ai gestori del Centro che sono stati subito operativi e molto zelanti e ci siamo affidati anche al suo parere.ha ...