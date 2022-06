M5S: lunga telefonata Conte-Grillo in mattinata, punto su situazione (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, c'è stata una lunga telefonata, questa mattina, tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, arrivato con oltre un'ora di ritardo in Senato, dove era atteso alle 9, proprio perché impegnato con il presidente del M5S. Un punto a 360 gradi tra i due, anche per sciogliere il nodo Sicilia e l'eventuale deroga ad hoc per Giancarlo Cancelleri, con due mandati alle spalle ma pronto a scendere in campo per le primarie da governatore: il voto online, per concedergli la deroga, dovrebbe essere annunciato entro le prossime ore, perché lo statuto del Movimento prevede un preavviso di 24 ore e i termini, per presentare le candidature, scadono domani. Stando a voci interne al Movimento, è difficile che a Cancelleri venga concesso il via libera. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, c'è stata una, questa mattina, tra Giuseppee Beppe, arrivato con oltre un'ora di ritardo in Senato, dove era atteso alle 9, proprio perché impegnato con il presidente del M5S. Una 360 gradi tra i due, anche per sciogliere il nodo Sicilia e l'eventuale deroga ad hoc per Giancarlo Cancelleri, con due mandati alle spalle ma pronto a scendere in campo per le primarie da governatore: il voto online, per concedergli la deroga, dovrebbe essere annunciato entro le prossime ore, perché lo statuto del Movimento prevede un preavviso di 24 ore e i termini, per presentare le candidature, scadono domani. Stando a voci interne al Movimento, è difficile che a Cancelleri venga concesso il via libera.

Pubblicità

TV7Benevento : M5S: lunga telefonata Conte-Grillo in mattinata, punto su situazione - - StefanoRe83 : Next step: Conte tirerà giù la lunga zip sulla schiena ed uscirà da quell'involucro per andare con Di Maio. L'invol… - VeraNotizia : Nel M5s è stallo sul doppio mandato e Di Maio incalza Tre e ore e mezza di colloquio con Giuseppe Conte, e una lung… - danilotwtts : @andrea_pertici no perché saprebbero affiancarlo solo a salvini e m5s, quando il populismo è ben più complesso e lo… - fisco24_info : Grillo chiude alla possibilità di togliere il vincolo del doppio mandato: AGI - Tre e ore e mezza di colloquio con… -