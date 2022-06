Locatelli (Css): l’obbligo vaccinale è una pagina ormai chiusa (Di mercoledì 29 giugno 2022) "L'obbligo è una pagina ormai chiusa l'unica eccezione che fondamentalmente vedo - mi ripeto in maniera quasi noiosa - è per il personale sanitario come condizione imprescindibile per svolgere questo lavoro e per chi è deputato all'assistenza dei fragili o comunque delle persone anziane nelle strutture residenziali. Ed escludo decisamente l'obbligo anche per la scuola": lo ha detto a Sky TG24 Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), ospite di 'Buongiorno'. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 29 giugno 2022) "L'obbligo è unal'unica eccezione che fondamentalmente vedo - mi ripeto in maniera quasi noiosa - è per il personale sanitario come condizione imprescindibile per svolgere questo lavoro e per chi è deputato all'assistenza dei fragili o comunque delle persone anziane nelle strutture residenziali. Ed escludo decisamente l'obbligo anche per la scuola": lo ha detto a Sky TG24 Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), ospite di 'Buongiorno'.

