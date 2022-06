(Di mercoledì 29 giugno 2022) 'mi ha raccontato che Mariogli hadiGiuseppe". Laè del sociologo De, raccontata in un'intervista al Fatto Quotidiano. 'mi ha detto che ...

Pubblicità

globalistIT : - Dan_Petzo : RIVELAZIONE SHOCK ?? : Ho scoperto che il @DocThomas non è realmente Batman. - infoiteconomia : “Le banconote dell’euro scompariranno”: ecco la rivelazione shock - DonnaGlamour : Bono Vox, rivelazione shock: “Ho un fratello segreto” - marisa_s_43 : RT @Mania48Mania53: Sperando sparisca prima l'unione europea -

Globalist.it

'Grillo mi ha raccontato che Mario Draghi gli ha chiesto di rimuovere Giuseppe Conte". Laè del sociologo De Masi, raccontata in un'intervista al Fatto Quotidiano. 'Grillo mi ha detto che ha rapporti frequenti con Draghi, cosa che ha raccontato anche ai deputati delle ...Ladi Alize Cornet: giocatori positivi al Roland Garros Secondo il quotidiano britannico 'The Guardian' , gli organizzatori di Wimbledon starebbero pensando di istituire un nuovo ... La rivelazione shock di De Masi: "Draghi ha chiesto a Grillo di rimuovere Conte" L’esponente del governo regionale conferma di aver chiesto la rimozione. Sotto accusa i cantieri nelle autostrade “Non hanno a cuore l’Isola” ...Il sociologo, in un'intervista al Fatto Quotidiano, ha rivelato: "Grillo mi ha detto che ha rapporti frequenti con Draghi, Mi ha spiegato che il premier gli manda messaggi sulle cose da fare, sui prov ...