In manette la banda romena delle "spaccate": oltre 30 i furti nei locali distrutti (Di mercoledì 29 giugno 2022) I colpi sono stati effettuati in Piemonte, nelle sale slot sulla rete autostradale. Usavano camion e scuolabus rubati per sfondare le vetrine

