Il boom di Fratelli d'Italia è inarrestabile: Meloni vola sempre più in alto (Di mercoledì 29 giugno 2022) Barometro Politico dell'Istituto Demopolis fa sorridere Giorgia Meloni. Nel sondaggio realizzato per Otto e mezzo, talk show di La7 condotto da Lilli Gruber, a primeggiare è Fratelli d'Italia, che se gli elettori si recassero oggi alle urne raggiungerebbe il 23%, con un vantaggio di un punto sul Partito Democratico, attestato al 22%. Al terzo posto, al 15,2%, si piazza la Lega di Matteo Salvini. Gli effetti delle elezioni amministrative e la recente scissione con Luigi Di Maio pesano sul consenso del Movimento 5 Stelle, che si ferma al 10,5%. Forza Italia ha il 7,3%, Azione il 4%, mentre le altre liste restano al di sotto del 3%. Rispetto al febbraio 2021, mese di nascita del governo Draghi, FdI guadagna 6 punti, il Pd 3 punti. Saldo ampiamente negativo invece, con 8 punti in meno, per la Lega di Salvini, e ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Barometro Politico dell'Istituto Demopolis fa sorridere Giorgia. Nel sondaggio realizzato per Otto e mezzo, talk show di La7 condotto da Lilli Gruber, a primeggiare èd', che se gli elettori si recassero oggi alle urne raggiungerebbe il 23%, con un vantaggio di un punto sul Partito Democratico, attestato al 22%. Al terzo posto, al 15,2%, si piazza la Lega di Matteo Salvini. Gli effetti delle elezioni amministrative e la recente scissione con Luigi Di Maio pesano sul consenso del Movimento 5 Stelle, che si ferma al 10,5%. Forzaha il 7,3%, Azione il 4%, mentre le altre liste restano al di sotto del 3%. Rispetto al febbraio 2021, mese di nascita del governo Draghi, FdI guadagna 6 punti, il Pd 3 punti. Saldo ampiamente negativo invece, con 8 punti in meno, per la Lega di Salvini, e ...

