I Blue tornano con il nuovo singolo Dance With Me (Di mercoledì 29 giugno 2022) che anticipa un disco di inediti I Blue, ossia Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe, sono tornati e non vedono l’ora di riconquistare il loro posto come una delle più grandi e migliori band pop del Regno Unito. Il loro primo brillante singolo Haven’t Found You Yet, pubblicato a maggio, ha segnato la loro prima uscita in 7 anni, la prima con la nuova etichetta Tag8 Music / BMG. Per dare ai numerosi fan un nuovo assaggio di quello che sarà il nuovo disco, la band pubblica oggi un nuovo brano: Dance With Me. La nuova traccia li vede in una cover di Dance With Me uno dei loro brani preferiti del passato, un classico R&B inciso nel 2001 dai 112. I Blue raccontano: “Era una canzone che ascoltavamo in ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 29 giugno 2022) che anticipa un disco di inediti I, ossia Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe, sono tornati e non vedono l’ora di riconquistare il loro posto come una delle più grandi e migliori band pop del Regno Unito. Il loro primo brillanteHaven’t Found You Yet, pubblicato a maggio, ha segnato la loro prima uscita in 7 anni, la prima con la nuova etichetta Tag8 Music / BMG. Per dare ai numerosi fan unassaggio di quello che sarà ildisco, la band pubblica oggi unbrano:Me. La nuova traccia li vede in una cover diMe uno dei loro brani preferiti del passato, un classico R&B inciso nel 2001 dai 112. Iraccontano: “Era una canzone che ascoltavamo in ...

