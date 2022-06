Google vuole che le email relative alle campagne politiche non finiscano automaticamente nello spam (Di mercoledì 29 giugno 2022) Google sta lavorando a un modo per garantire che le email provenienti da campagne politiche statunitensi raggiungano le caselle di posta di Gmail degli utenti, senza finire automaticamente nella cartella spam. L’azienda ha chiesto alla Commissione elettorale federale, l’agenzia regolatrice indipendente che regola la legislazione dei finanziamenti delle campagne elettorali USA, l’approvazione di un piano per rendere esenti dal rilevamento dello spam le e-mail provenienti da «comitati dei candidati autorizzati, comitati di partiti politici e comitati di leadership politiche registrati presso la FEC», purché rispettino le regole di Gmail sul phishing, malware e contenuti illegali. LEGGI ANCHE > Google ha deciso di ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 29 giugno 2022)sta lavorando a un modo per garantire che leprovenienti dastatunitensi raggiungano le caselle di posta di Gmail degli utenti, senza finirenella cartella. L’azienda ha chiesto alla Commissione elettorale federale, l’agenzia regolatrice indipendente che regola la legislazione dei finanziamenti delleelettorali USA, l’approvazione di un piano per rendere esenti dal rilevamento dellole e-mail provenienti da «comitati dei candidati autorizzati, comitati di partiti politici e comitati di leadershipregistrati presso la FEC», purché rispettino le regole di Gmail sul phishing, malware e contenuti illegali. LEGGI ANCHE >ha deciso di ...

