“Dio mi salvi!”, le parole di Travis Barker ricoverato d’urgenza in ospedale (Di mercoledì 29 giugno 2022) Travis Barker, batterista dei Blink-182, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per cause che ancora non sono state rese note. Secondo il sito Tmz, il musicista e la moglie Kourtney Kardashian, si erano presentati insieme in una clinica martedì 28 giugno 2022 per accertamenti, ma le sue condizioni hanno spinto i medici a a trasferirlo per capire meglio l’origine del suo malessere. L’artista si trova così attualmente presso il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, una delle strutture più rinomate della città, dove sarà sottoposto a una serie di esami per evidenziare in maniera più chiara la natura del suo malessere. Vi raccomandiamo... Il dramma di Raf, la moglie in ospedale: "Sedatela altrimenti Rompe i C..." ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 29 giugno 2022), batterista dei Blink-182, è statoinper cause che ancora non sono state rese note. Secondo il sito Tmz, il musicista e la moglie Kourtney Kardashian, si erano presentati insieme in una clinica martedì 28 giugno 2022 per accertamenti, ma le sue condizioni hanno spinto i medici a a trasferirlo per capire meglio l’origine del suo malessere. L’artista si trova così attualmente presso il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, una delle strutture più rinomate della città, dove sarà sottoposto a una serie di esami per evidenziare in maniera più chiara la natura del suo malessere. Vi raccomandiamo... Il dramma di Raf, la moglie in: "Sedatela altrimenti Rompe i C..." ...

Pubblicità

infoitcultura : Travis Barker ricoverato d'urgenza in ospedale: 'Dio mi salvi' - MartaDj1 : RT @repubblica: Travis Barker dei Blink 182 ricoverato d'urgenza in ospedale: 'Dio mi salvi' - repubblica : Travis Barker dei Blink 182 ricoverato d'urgenza in ospedale: 'Dio mi salvi' - trinchelino : RT @SkyTG24: Travis Barker ricoverato d'urgenza in ospedale: 'Dio mi salvi' - RegalinoV : Travis Barker ricoverato d’urgenza in ospedale: “Dio mi salvi” -