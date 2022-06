Caso Epstein: Ghislaine Maxwell condannata a 20 anni di carcere (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il tribunale di New York ha condannato l'ex compagna del finanziere, morto in carcere nel 2019. Lo scandalo degli abusi sessuali di cui i due sono stati protagonisti ha coinvolto anche la royal family britannica, obbligando Andrea di York a ritirarsi dalla vita pubblica Leggi su vanityfair (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il tribunale di New York ha condannato l'ex compagna del finanziere, morto innel 2019. Lo scandalo degli abusi sessuali di cui i due sono stati protagonisti ha coinvolto anche la royal family britca, obbligando Andrea di York a ritirarsi dalla vita pubblica

