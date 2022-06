Casertana | il tecnico Feola sollevato dall’incarico

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Vincenzonon è più l’allenatore della. Il club rossoblu ha deciso di cambiare dopo la stagione culminata con l’eliminazione dai play off in serie D. L’obiettivo è quello di una risalita tra i professionisti immediata, compito che non spetterà però a, subentrato a febbraio scorso con l’ambizione di guidare un progetto almeno biennale. La società non è stata convinta dal percorsoe quindi ha deciso di virare verso altre scelte. Il nome in pole è quello di Carmine Parlato, che con l’arrivo del responsabile di mercato Vincenzo Degli Esposti potrebbe mettersi al lavoro fin dai primi di luglio per costruire unache rispecchi le ambizioni della piazza e del presidente D’Agostino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.