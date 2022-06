Carte di credito e cashback: quanto convengono realmente (Di mercoledì 29 giugno 2022) Quando si utilizza il termine cashback si fa riferimento a un ritorno economico che si può ottenere effettuando un pagamento con una carta – non solo con una carta di credito, ma anche con una carta di debito, di tipo ricaricabile o una carta conto con IBAN. È bene distinguere tra il cashback di Stato, che è stato nuovamente introdotto dal Governo per il 2022 – nel periodo compreso tra gennaio e giugno – e il cashback che si potrà ottenere con i singoli istituti di credito. Nel primo caso, è previsto un cashback del 10% fino a un massimo di 150 euro: questa misura sarà comunque in vigore fino al 30 giugno 2022, quindi rimangono veramente pochissime ore per poterne approfittare. Al normale cashback, si aggiunge anche un Supercashback del valore di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 29 giugno 2022) Quando si utilizza il terminesi fa riferimento a un ritorno economico che si può ottenere effettuando un pagamento con una carta – non solo con una carta di, ma anche con una carta di debito, di tipo ricaricabile o una carta conto con IBAN. È bene distinguere tra ildi Stato, che è stato nuovamente introdotto dal Governo per il 2022 – nel periodo compreso tra gennaio e giugno – e ilche si potrà ottenere con i singoli istituti di. Nel primo caso, è previsto undel 10% fino a un massimo di 150 euro: questa misura sarà comunque in vigore fino al 30 giugno 2022, quindi rimangono veramente pochissime ore per poterne approfittare. Al normale, si aggiunge anche un Superdel valore di ...

Pubblicità

paolobucci68 : quindi la stessa banca su cui noi italiani, tramite ENI, appoggiamo i denari li gira con facilità per pagare gli… - Alex38342329 : chi è così gentile da darmi i codici delle carte di credito? grazie tesori, un bacione ???? - Davide70405052 : RT @osamundR: ??????????????PRENDERE?? ESEMPIO??A Genova presso l'antico caffè e pasticceria Mangini non si accettano più carte di credito ma solta… - heliumlftv : @biscottolesbico Tipo wow li avete doxxati e avete mandato in giro le loro carte di credito ora sì che le donne tor… - lacittanews : A partire dal 30 giugno 2022, commercianti e professionisti non potranno più rifiutare i pagamenti tramite carte di… -